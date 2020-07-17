Под Харьковом мужчина влез на электроопору и там скончался

Полицейские не знают, что стало причиной смерти, и заказали судмедэкспертизу.

На Харьковщине полиция выясняет обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб житель Изюмского района. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, 54-летний мужчина залез на электрический столб, где ему стало плохо, и он потерял сознание.

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"16 июля в 15:14 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от жительницы поселка Капитоловка о том, что мужчина якобы висит на электрических проводах. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела", - говорится в сообщении.

Погибшим оказался 54-летний житель села Капитоловка. По предварительным данным, у мужчины дома некоторое время отсутствовало электроснабжение. Не дождавшись электриков, он решил самостоятельно подключить электричество. Мужчина залез на электрический столб, ему стало плохо, он потерял сознание, упал и завес на страховочном тросе.

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Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти.

Следственным информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Львовщины расчищал завалы от стихии и погиб в лесу. Дерево рухнуло на мужчину и убило его.