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Под Харьковом мужчина влез на электроопору и там скончался

Комментариев: 1
Полицейские не знают, что стало причиной смерти, и заказали судмедэкспертизу.
Мужчину нашли висящим на страховочном троссе
Мужчину нашли висящим на страховочном троссе
depositphotos.com

На Харьковщине полиция выясняет обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб житель Изюмского района. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, 54-летний мужчина залез на электрический столб, где ему стало плохо, и он потерял сознание.

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"16 июля в 15:14 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от жительницы поселка Капитоловка о том, что мужчина якобы висит на электрических проводах. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела", - говорится в сообщении.

Погибшим оказался 54-летний житель села Капитоловка. По предварительным данным, у мужчины дома некоторое время отсутствовало электроснабжение. Не дождавшись электриков, он решил самостоятельно подключить электричество. Мужчина залез на электрический столб, ему стало плохо, он потерял сознание, упал и завес на страховочном тросе.

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Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти.

Следственным информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Львовщины расчищал завалы от стихии и погиб в лесу. Дерево рухнуло на мужчину и убило его.

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Теги: несчастный случай, смерть, Харьковская область
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    17.07.2020, 18:21
Оценка:  0
Lyonya-Space
Мля, в 54 года лезть...
Тут или желание суицида, или по пьяни, или по маразму...
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