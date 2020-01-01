Нацсовет заявил о перевыполнении языковых квот на телеканалах

Средний показатель объема песен на украинском языке составляет 54%, а объем ведения передач на украинском языке – 94%.

Телеканалы и радиостанции активно используют в своих эфирах украинский язык и даже перевыполняют языковые квоты. Таковы результаты мониторинга Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания региональных и местных телеканалов и радиостанций в первом полугодии 2020 года, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 17 июля.

"В целом наблюдается положительная тенденция: подавляющее большинство лицензиатов ответственно и добросовестно соблюдают языковых квот", – говорится в сообщении.

Средний показатель объема песен на украинском языке составляет 54%, а объем ведения передач на украинском языке – 94%. Это наполовину больше нормы, которую требует законодательство.

Всего в ходе мониторинга проанализировали работу 174 каналов и 223 радиостанций.

Стопроцентное наполнение эфира на государственном языке обеспечили телевещатели Винницкой, Волынской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областей.

При этом наименьшие показатели ведения передач на государственном языке зафиксировано в эфире таких лицензиатов:

ТРК Инфо-центр и ТРК Бахмут в Донецкой области;

ТРК Союз-ТВ, г. Житомир;

ТРК Данио, г. Ужгород;

ООО Золотая середина, Киевская область, спутниковое вещание;

Телекомпания Навигатор, пгт Чабаны, кабельное телевещание;

ТРК Альта, г.. Переяслав;

ООО Информационный телеканал Репортер, г. Одесса.

ООО НАШ 365, г. Киев, спутниковое вещание;

ООО ТРК Глас, г. Киев, спутниковое вещание.

Что касается радиостанций, то признаки нарушений языковых квот были зафиксированы в радиоэфирах пяти из них:

ООО Телерадиоиздательская компания Комри ", г. Киев (позывные Best FM)

ООО Гродская телерадиокомпания Черновцы, г. Черновцы (позывные Блеск ФМ)

ООО Телерадиокомпания Маяк, г. Александрия;

ООО Телерадиокомпания Столица, г. Киев (позывные Перец FM).

Квоту ведения радиопередач государственной языком не выполнило ООО Радио Слобожанщины, г. Харьков.

Национальный совет рассмотрел эти вопросы на своих заседаниях и назначил внеплановые проверки, которые будут проведены после отмены карантинных мероприятий.

Отметим, что еще в мае Нацсовет выражал обеспокоенность соблюдением языковых квот на украинском ТВ. Тогда указывалось, что телеканалы выполняют закон о квотах на украинский язык минимально, в связи с чем регулятор попросил у них объяснений.

Ранее Нацсовет сообщал, что доля украинских песен в эфире радиостанций в 2019 году, составила 56% и перевыполнялась на 21%.

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