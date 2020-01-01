Во Львове разрешили открыться культурным заведениям

В городе снова будут работать театры, кинотеатры, музеи и концертные заведения, однако при некоторых условиях.

Во Львове с пятницы, 17 июля, снова открылись кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие заведения культуры. Об этом в Facebook сообщил замемэра города Андрей Москаленко, ссылаясь на принятое решение городской комиссии ТЭБ и ЧС.

"С сегодняшнего дня заведения культуры возобновляют свою работу. Однако работа будет осуществляться по определенному протоколу - не более 50% наполнения и 1 человек на 5 кв. м площади помещения и с соблюдением отдельного протокола Минздрава", - рассказал он.

Еще по словам заммэра, свою работу возобновляют театры, кинотеатры, музеи (возможность принимать посетителей в помещении), концертные заведения и культурные центры (Органный зал, Центр Довженко), библиотеки (полноценная деятельность), молодежный центр, народные дома и Дворец культуры им. Гната Хоткевича, галереи.

Как сообщалось, во Львове с 15 июля возобновили работу отели и хостелы . А с 17 июля планируют открыть детсады.

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