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Во Львове разрешили открыться культурным заведениям

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В городе снова будут работать театры, кинотеатры, музеи и концертные заведения, однако при некоторых условиях.
Некоторые ограничения придется соблюдать
Некоторые ограничения придется соблюдать
commons.wikimedia.org
 
Во Львове с пятницы, 17 июля, снова открылись кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие заведения культуры. Об этом в Facebook сообщил замемэра города Андрей Москаленко, ссылаясь на принятое решение городской комиссии ТЭБ и ЧС. 
 
"С сегодняшнего дня заведения культуры возобновляют свою работу. Однако работа будет осуществляться по определенному протоколу - не более 50% наполнения и 1 человек на 5 кв. м площади помещения и с соблюдением отдельного протокола Минздрава", - рассказал он. 
 
Еще по словам заммэра, свою работу возобновляют театры, кинотеатры, музеи (возможность принимать посетителей в помещении), концертные заведения и культурные центры (Органный зал, Центр Довженко), библиотеки (полноценная деятельность), молодежный центр, народные дома и Дворец культуры им. Гната Хоткевича, галереи.
 
Как сообщалось, во Львове с 15 июля возобновили работу отели и хостелы. А с 17 июля планируют открыть детсады. 
 
Как писал Корреспондент, тестирование показало, что антитела к COVID имеют 12% проверенных львовян.

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Теги: Львов, карантин, ограничение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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