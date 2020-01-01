Руководству ОАСК объявили подозрение - ЦПК

Антикоррупционные ведомства подтвердили следственные действия в суде, подробности обещают позже.

Антикорруционною бюро и прокуратура в пятницу, 17 июля, сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям, сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.

Как сообщается, судей подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Как сообщает журналист Юрий Бутусов, подозрения также предъявили руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

При этом он уточняет, что их не смогут задержать, поскольку они являются спецсубъектами и для этого требуется решение Высшего антикоррупционного суда.

По данным Бутусова, сейчас проходят обыски в ОАСК и судебной администрации.

"Им вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощь судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения. НАБУ сносит руководство окружного административного суда, который является ключевым звеном для давления на государственную власть, отмену и приостановку кадровых решений", - написал журналист.

Он добавил, что подозрение выписывал заместитель генпрокурора Андрей Любович, поскольку глава САП Назар Холодницкий сейчас в отпуске.

В НАБУ подтвердили следственные действия в суде, а также в Госсудебной администрации "для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства".

Напомним, 26 июля 2019 года уже проходили обыски в Окружном административном суде города Киева.

Тогда обыски были связаны "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК".

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