У Зеленского на День Независимости готовят шествие ветеранов

А 29 августа, в День памяти защитников Украины на государственном уровне почтят память погибших.

Беспартийно шествие ветеранов войны запланировано на День Независимости Украины, а в День памяти защитников Украины 29 августа на государственном уровне почтят погибших. Об этом в пятницу, 17 июля сообщил глава Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте Сергей Куницын в интервью Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что в прошлом году шествие ветеранов возникло спонтанно.

"В этом году на наш Совет вышли организаторы, которые планируют его провести. Мы вступили с ними в диалог, чтобы провести это без всяких политических партий, без всяких лозунгов, под одним единственным государственным флагом, чтобы никакие политики, никакие партии там не возглавляли эту всю кампанию. Чтобы шли семьи погибших, инвалиды и просто ветераны. Две задачи. Украина – единое, независимое государство. И второе – обратите на нас внимание, потому что мы эту страну защищали и защищаем", - сказал он

Куницын отметил, что с министром по делам ветераном Сергеем Бессарабом проговаривал, чтобы на государственном уровне в День памяти защитников Украины 29 августа, который установил своим указом президент Владимир Зеленский, достойно почтить погибших.

"Поскольку президент этот День памяти установил, мы сегодня, например, отрабатываем то, чтобы по всей Украине произошли такие молебны, чтобы на могилу каждому погибшему за независимость и суверенитет Украины возложили цветы руководители городов, районов, областей, чтобы была минута молчания", - рассказал он.

Куницын также отметил, что в Украине нет единого места, куда бы могли прийти, чтобы почтить память погибших. По его словам, единственное место, где сейчас заканчивается формирование стены памяти - это Михайловский собор.

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский установил День памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа. К слову, в Украине есть День защитника Украины, который отмечается 14 октября и является государственным выходным. Праздник появился в 2014 году указом президента Петра Порошенко и заменил День советской армии 23 февраля.

Как сообщалось, в прошлом году президент Зеленский отменил традиционный военный парад на День независимости. Вместо него провели Марш достоинства, а после - альтернативный Марш защитников.

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