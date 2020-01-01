Укроборонпром передал ВСУ партию танков Т-64

Специалисты Львовского бронетанкового завода установили новые средства навигации и тепловизионные приборы.

Львовский бронетанковый завод передал для нужд Минобороны Украины очередную партию отремонтированных и модернизированных танков Т-64. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В ходе ремонта специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики танков, установили новые средства связи и тепловизионные приборы.

"Основная модернизация танка Т-64 - это прежде всего системы связи и управления огнем. Поэтому, танки получили новые современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, установленные комплекты динамической защиты и еще много приложений для более эффективного выполнения боевых задач", - рассказал директор завода.

На предприятии также сообщили, что параллельно с выполнением государственного оборонного заказа, конструкторско-технологическое бюро завода работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники.

Ранее сообщалось, что Укроборонпром передал ВСУ еще четыре новых бронетранспортера БТР-4Е в рамках госзаказа 2019 года.

Также сообщалось, что Николаевский бронетанковый завод передал Минобороны Украины партию из более десяти единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1.

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