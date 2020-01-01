Вода на пяти известных пляжах Одессы не отвечает требованиям

Около сотни проб морской воды на пляжах Одессы исследовано на санитарно-микробиологические показатели.

Вода на некоторых пляжах не соответствует требованиям Думская

На двух пляжах Одессы и трех пляжах Залива морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам. Об этом заявил на брифинге в пятницу, 17 июля, главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, пишет Укринформ.

"Пробы морской воды, исследованные специалистами лабораторного центра Минздрава, свидетельствуют о неудовлетворительном качестве морской воды по состоянию на 17 июля возле пляжей "Аркадия" и 16-й станции Большого Фонтана в Одессе и в рекреационной зоне поселка Затока, в частности, у пляжей "Центральный", "Солнечный" и "Лиманский", - сказал Гончаров.

Всего исследовано на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды, взятые в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одесской области.

Также исследована морская вода в контрольных точках на санитарно-химические показатели - все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Ранее сообщалось, что морская вода на всех пляжах Одессы не соответствует нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

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