В Днепре маршруточник вернул пенсионерке 7000 гривен, которые она потеряла

Пожилая женщина из-за невнимательности потеряла в "маршрутке" 7 тысяч гривен, но честный водитель помог ей в сложной ситуации.

Сейчас редко встретишь водителей, которые готовы помочь пассажирам, попавшим в беду. Тем более, если речь идет про деньги. Однако, такие автомобилисты все же есть. В Днепре водитель “маршрутки“ вернул пенсионерке 7000 гривен, которые она забыла в салоне, сообщает группа 12 квартал в Фейсбуке.

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Жительница Днепра Елена Кулик рассказала, что ее бабушка в салоне маршрутного такси № 34 из-за невнимательности потеряла кошелек с большой суммой денег – 7000 грн. Мало того, она при этом еще выронила свой мобильный телефон.

Пенсионерка ничего не заметила и хотела выйти из автомобиля, но честный водитель ее остановил. Он вернул ей найденные деньги и телефон. Взамен водитель попросил купить ему одно мороженое. Женщина была растрогана.

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Напомним, что несколько месяцев назад в городе Южное (Одесская область) сотрудник муниципальной стражи нашел на дороге пакет с 250 000 грн.

Мужчина отнес деньги в полицию, но там подумали, что он шутит. В конечном итоге, прочитав на пакете название банка, он отнес деньги в финучреждение. Оказалось, что пакет с деньгами выпал из инкассаторской машины.