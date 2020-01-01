Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре маршруточник вернул пенсионерке 7000 гривен, которые она потеряла

Комментариев: 0
Пожилая женщина из-за невнимательности потеряла в "маршрутке" 7 тысяч гривен, но честный водитель помог ей в сложной ситуации.
Маршруточник вернул пенсионерке 7000 гривен
Маршруточник вернул пенсионерке 7000 гривен
depositphotos.com

Сейчас редко встретишь водителей, которые готовы помочь пассажирам, попавшим в беду. Тем более, если речь идет про деньги. Однако, такие автомобилисты все же есть. В Днепре водитель “маршрутки“ вернул пенсионерке 7000 гривен, которые она забыла в салоне, сообщает группа 12 квартал в Фейсбуке.

Читай также: “Гадалка“ выманила у жительницы Тернополя 350 тысяч

Жительница Днепра Елена Кулик рассказала, что ее бабушка в салоне маршрутного такси № 34 из-за невнимательности потеряла кошелек с большой суммой денег – 7000 грн. Мало того, она при этом еще выронила свой мобильный телефон.

Пенсионерка ничего не заметила и хотела выйти из автомобиля, но честный водитель ее остановил. Он вернул ей найденные деньги и телефон. Взамен водитель попросил купить ему одно мороженое. Женщина была растрогана.

Читай также: Женщина в Тернополе нашла кошелек с деньгами и сразу же вернула хозяину

Напомним, что несколько месяцев назад в городе Южное (Одесская область) сотрудник муниципальной стражи нашел на дороге пакет с 250 000 грн. 

Мужчина отнес деньги в полицию, но там подумали, что он шутит. В конечном итоге, прочитав на пакете название банка, он отнес деньги в финучреждение. Оказалось, что пакет с деньгами выпал из инкассаторской машины.

Поделись:
Теги: Днепр, водитель, маршрутка, пенсионерка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь