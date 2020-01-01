Внеочередное заседание парламента состоится 21 июля. В повестке дня 20 вопросов, но некторые депутаты рассмотрели сегодня.

Несмотря на окончание третей сессии Верховной Рады девятого созыва, 21 июля состоится внеочередное заседание, на котором рассмотрят 20 вопросов. Распоряжение о его проведении в пятницу, 17 июля, подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

"В связи с предложением народных депутатов Украины... созвать внеочередную сессию Верховной рады Украины девятого созыва на 12:00 21 июля 2020 года", - сказано в сообщении.

При этом в повестке дня указаны несколько вопросов, принятых сегодня: админреформа, закон об оборонных закупках и закон о Службе внешней разведки.

В частности, парламентарии рассмотрят проекты постановлений, которые блокируют подписание трех законов: о легализации игорного бизнеса, о детинизации рынка металлолома и о создании электронного кабинета для физических лиц-предпринимателей.

Cмотрите фотогалерею: Появилась повестка дня внеочередного заседания ВР

Напомним, Верховная Рада за день до летних каникул и за 101 день до местных выборов внесла правки в избирательное законодательство.

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