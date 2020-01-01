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Появилась повестка дня внеочередного заседания ВР

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Внеочередное заседание парламента состоится 21 июля. В повестке дня 20 вопросов, но некторые депутаты рассмотрели сегодня.
Каникулы депутатов немного откладываются
Каникулы депутатов немного откладываются
rada.gov.ua

Несмотря на окончание третей сессии Верховной Рады девятого созыва, 21 июля состоится внеочередное заседание, на котором рассмотрят 20 вопросов. Распоряжение о его проведении в пятницу, 17 июля, подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

"В связи с предложением народных депутатов Украины... созвать внеочередную сессию Верховной рады Украины девятого созыва на 12:00 21 июля 2020 года", - сказано в сообщении.

При этом в повестке дня указаны несколько вопросов, принятых сегодня: админреформа, закон об оборонных закупках и закон о Службе внешней разведки.

В частности, парламентарии рассмотрят проекты постановлений, которые блокируют подписание трех законов: о легализации игорного бизнеса, о детинизации рынка металлолома и о создании электронного кабинета для физических лиц-предпринимателей.

Напомним, Верховная Рада за день до летних каникул и за 101 день до местных выборов внесла правки в избирательное законодательство.

 

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Теги: Рада, Верховная Рада, парламент
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Источник: korrespondent.net

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