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Рада не будет рассматривать закон о языке Бужанского

Комментариев: 4
На внеочередные заседания законопроект выносить не будут, а осенью он станет уже неактуальным.
Рада отказалась рассматривать законопроект Бужанского
Рада отказалась рассматривать законопроект Бужанского
rada.gov.ua

Законопроект нардепа от Слуги народа Максима Бужанского о языке не будут рассматривать осенью. Об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина в пятницу, 17 июля.

"Конечно, лучше бы было, если бы мы отклонили во время текущей третьей сессии. Но просто физически не дошли до этого. В сентябре, однозначно, выносить этот закон уже нет смысла", - пояснила она.

Законопроект Бужанского также не будут рассматривать на внеочередных заседаниях летом.

"Также уже не будет смысла включать этот законопроект в повестку дня четвертой сессии. Ведь 1 сентября все школы, которые до этого преподавали на русском будут преподавать на украинском. Закон не будет уже иметь обратного действия. То есть в принятии этого закона именно в этой редакции не будет смысла ", - добавила депутат.

Как известно, Верховная Рада не стала рассматривать законопроекта Бужанского, который предусматривает отсрочку перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023 года. 

Акции против инициативы нардепа состоялись у здания парламента в Киеве, а также во Львове и Харькове.

 

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Теги: Языковой вопрос, Рада, парламент, закон о языках, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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mtervvvga    17.07.2020, 19:50
Оценка:  0
mtervvvga
Очередной гвоздь в гроб нынешней власти.Прекрасная новость!Но дело в том что вымирающую"мову"как не знали,так и не будут знать.А те,кто ратует за"мову"и думает что знает эту самую"мову",разговарива ет на ней как Маруся Зверобой.)))))
ВосставшийИзБана    17.07.2020, 19:24
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А что под шумок этого балагана протащили?
ВосставшийИзБана    17.07.2020, 19:24
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А что под шумок этого балагана протащили?
Shiko    17.07.2020, 19:22
Оценка:  0
Shiko
Вот и славненько)))
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