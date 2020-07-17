Рада не будет рассматривать закон о языке Бужанского

На внеочередные заседания законопроект выносить не будут, а осенью он станет уже неактуальным.

Законопроект нардепа от Слуги народа Максима Бужанского о языке не будут рассматривать осенью. Об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина в пятницу, 17 июля.

"Конечно, лучше бы было, если бы мы отклонили во время текущей третьей сессии. Но просто физически не дошли до этого. В сентябре, однозначно, выносить этот закон уже нет смысла", - пояснила она.

Законопроект Бужанского также не будут рассматривать на внеочередных заседаниях летом.

"Также уже не будет смысла включать этот законопроект в повестку дня четвертой сессии. Ведь 1 сентября все школы, которые до этого преподавали на русском будут преподавать на украинском. Закон не будет уже иметь обратного действия. То есть в принятии этого закона именно в этой редакции не будет смысла ", - добавила депутат.

Как известно, Верховная Рада не стала рассматривать законопроекта Бужанского, который предусматривает отсрочку перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023 года.

Акции против инициативы нардепа состоялись у здания парламента в Киеве, а также во Львове и Харькове.

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