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Расистское пиво и блондинка Деми Мур: фото недели

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Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 13-17 июля 2020 года.
Украинская "девушка Бонда" снялась обнаженной
Украинская "девушка Бонда" снялась обнаженной
Instagram.com/olgakurylenkoofficial
Cмотрите фотогалерею Расистское пиво и блондинка Деми Мур: фото недели
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 13-17 июля.
 
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Франция сократила программу празднования Дня взятия Бастилии в связи с эпидемией коронавируса, а работу мусорщиков в столице Бангладеш назвали "худшей работой в мире".
 
 

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Теги: ДТП, блондинки, пиво, учения, Похудение, фото дня, день взятия Бастилии
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Источник: Корреспондент.net

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