Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 13-17 июля.

Пограничники провели учения в Черном море, а тушение пожара на борту USS Bonhomme Richard показали на фото.

Сеть баров World of Beer в США приостановила продажу крафтового "антирасистского" пива из-за схожести его бумажной упаковки с ку-клукс-кланом.

Деми Мур стала блондинкой, Мадонна удивила сеть "пошлым" фото, а украинская "девушка Бонда" снялась обнаженной.

Кайли Дженнер купила 2-летней дочери сумку за тысячу долларов, а жительница Калифорнии сбросила 60 килограммов из-за измены возлюбленного.

Возле Рады активисты подрались с полицией, в Харькове протестовали против законопроекта о языке, а в Киеве рестораторы провели акцию "Хочу как Велюр".

NASA показало самые близкие фотографии Солнца, Кейптаун накрыло густой пеной после шторма, а в Днепре поставили бетонные баррикады у "наливаек".

В Ужгороде BMW врезалась в "скорую", пять пострадавших, а в России сгорел автобус из Донецка, есть пострадавшие.

Франция сократила программу празднования Дня взятия Бастилии в связи с эпидемией коронавируса, а работу мусорщиков в столице Бангладеш назвали "худшей работой в мире".