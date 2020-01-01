В Харькове "накрыли" производство фальшивых паспортов
В Харькове сотрудники СБУ задержали группу злоумышленников, которые занимались изготовлением и продажей фальшивых паспортов и иностранных документов. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
"Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы жителей Харькова, которые изготавливали и реализовывали заказчикам поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы представительств иностранных государств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обысков правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов.
Сейчас решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении. Следствие продолжаются.
Cмотрите фотогалерею: В Харькове "накрыли" производство фальшивых паспортов
Ранее сообщалось, что на Тернопольщине обнаружили производство фальшивых документов. Отличить подделку от оригинала было практически невозможно.
перед этим СБУ разоблачила масштабное производство фальшивых документов. Во время обысков в Киеве и области правоохранители нашли сотни поддельных печатей и штампов, тысячи бланков различных госучреждений и министерств, десятки изготовленных поддельных документов, среди которых паспорта гражданина Украины, паспорта РФ.
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