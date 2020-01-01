В Харькове "накрыли" производство фальшивых паспортов

Группировка на заказ изготовляла не только украинские паспорта, но и документы представительств других стран.

В Харькове сотрудники СБУ задержали группу злоумышленников, которые занимались изготовлением и продажей фальшивых паспортов и иностранных документов. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы жителей Харькова, которые изготавливали и реализовывали заказчикам поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы представительств иностранных государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обысков правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов.

Сейчас решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении. Следствие продолжаются.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине обнаружили производство фальшивых документов. Отличить подделку от оригинала было практически невозможно.

перед этим СБУ разоблачила масштабное производство фальшивых документов. Во время обысков в Киеве и области правоохранители нашли сотни поддельных печатей и штампов, тысячи бланков различных госучреждений и министерств, десятки изготовленных поддельных документов, среди которых паспорта гражданина Украины, паспорта РФ.

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