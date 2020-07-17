Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Верховный суд снова уволил мэра Черновцов

Комментариев: 1
Ранее Алексея Каспрука восстановил в должности суд первой инстанции.
Алексей Каспрук опять отстранен от должности
Алексей Каспрук опять отстранен от должности
Алексей Каспрук/Фейсбук

Кассационный административный суд Верховного суда отменил решения судов двух инстанций, которыми Алексей Каспрук был восстановлен в должности городского головы Черновцов. Об этом пишет “Укринформ“ со ссылкой на пресс-службу Кассационного административного суда Украины.

Читай также: В Полтаве горсовет уволил мэра

Как сообщается, дело возвращено в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. Таким образом, до повторного рассмотрения дела решение об отстранении Алексея Каспрука от должности остается законным.

Напомним, в июле 2018 года городской совет Черновцов проголосовал за отставку городского головы Алексея Каспрука. В апреле 2019 года Черновицкий окружной административный суд отменил это решение и возобновил Каспрука в должности городского головы.

Поделись:
Теги: Черновцы, мэр, Верховный суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
mtervvvga    17.07.2020, 19:51
Оценка:  0
mtervvvga
На той бандерложьей вымирающей деревне был мэр?Очень интересно!)))))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь