Верховный суд снова уволил мэра Черновцов

Ранее Алексея Каспрука восстановил в должности суд первой инстанции.

Кассационный административный суд Верховного суда отменил решения судов двух инстанций, которыми Алексей Каспрук был восстановлен в должности городского головы Черновцов. Об этом пишет “Укринформ“ со ссылкой на пресс-службу Кассационного административного суда Украины.

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Как сообщается, дело возвращено в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. Таким образом, до повторного рассмотрения дела решение об отстранении Алексея Каспрука от должности остается законным.

Напомним, в июле 2018 года городской совет Черновцов проголосовал за отставку городского головы Алексея Каспрука. В апреле 2019 года Черновицкий окружной административный суд отменил это решение и возобновил Каспрука в должности городского головы.