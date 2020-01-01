Следователю полиции сообщили о подозрении по делам Майдана

В феврале 2014 года следователь одного из райуправлений МВД в Киеве незаконно задержал одного из участников акции.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении следователю Следственного управления ГУ Национальной полиции в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в пятницу, 17 июля.

Следователя подозревают в преследовании активистов, превышении служебных полномочий и незаконном задержании по предварительному сговору.

По данным следствия, 18 февраля 2014 года следователь одного из райуправлений МВД в Киеве в результате сговора со своим руководством незаконно задержал одного из участников акции протеста. После чего ему сообщили о подозрении, а после избрали меру пресечения в виде ареста.

Сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому следователю ходатайств о применении меры пресечения и отстранения от должности.

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