Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Следователю полиции сообщили о подозрении по делам Майдана

Комментариев: 0
В феврале 2014 года следователь одного из райуправлений МВД в Киеве незаконно задержал одного из участников акции.
Следователь незаконно задержал активиста
Следователь незаконно задержал активиста
ГБР
 
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении следователю Следственного управления ГУ Национальной полиции в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в пятницу, 17 июля.
 
Следователя подозревают в преследовании активистов, превышении служебных полномочий и незаконном задержании по предварительному сговору.
 
По данным следствия, 18 февраля 2014 года следователь одного из райуправлений МВД в Киеве в результате сговора со своим руководством незаконно задержал одного из участников акции протеста. После чего ему сообщили о подозрении, а после избрали меру пресечения в виде ареста.
 
Сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому следователю ходатайств о применении меры пресечения и отстранения от должности.
 
Напомним, бывшему старшему следователю районного управления МВД в Киеве сообщили о подозрении по делу Майдана. 
 
Ранее сообщалось, что по делам Майдана два судьи из Черкасс предстанут перед судом.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: майдан, следователь, подозрения, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь