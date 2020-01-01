ВНО-2020: в Украине завершилась основная сессия

Больше всего на ВНО по химии пришли в Черниговской области, в то время как самая низкая явка - в Харьковской.

В Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания в этом году, последним участники сдавали ВНО по химии. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования в пятницу, 17 июля.

Согласно информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по химии приняли 10 тыс. 880 человек, что составляет 77,14% от общего количества зарегистрированных.

Отмечается, что 3 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей.

Самая высокая явка зафиксирована в Черниговской области - там на ВНО по химии пришли 86,8% зарегистрированных участников, а самая низкая - в Харьковской области - пришли 56,6% зарегистрированных участников.

"Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по химии по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление", - сообщили в пресс-службе.

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