СБУ задержала одного из организаторов "референдума" по созданию "ЛНР"

Задержанный много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел, а в 2014 примкнул к сепаратистам.

Задержанный был одним из главных организаторов псевдореферендума пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" 2014 года по созданию так называемой "ЛНР". Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сепаратистом оказался бывший украинский чиновник, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.

Весной 2014 он присоединился к сепаратистам и стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре.

"Он получил должность так называемого "председателя координационного народного совета Луганской области", а также принимал активное участие в организации и проведении в регионе антиконституционного "референдума" 2014 о создании псевдообразования "ЛНР"", - говорится в сообщении.

Теперь сепаратисту грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее СБУ задержала на Харьковщине сепаратиста "ДНР". Мужчина с военным билетом "ДНР" и удостоверением "общественного движения Донецкой республики" приехал к родственникам в Харьковскую область.

Также сообщалось, что на Донбассе задержали сепаратиста "ДНР". Он признался, что нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2.

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