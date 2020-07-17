В Украине за неделю от COVID скончались более 80 больных

Больше всего активных больных зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Почти 4,5 тысяч новых случаев за неделю

В Украине за неделю обнаружили более 4,4 тыс. новых случаев коронавируса, умерли от болезни за этот период 84 человека. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook в пятницу, 17 июля.

При этом в течение недели 4 тыс. 108 человек удалось излечиться от коронавируса.

"По итогам недели количество активных больных в стране возросло на 269 человек. Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях", - уточнили в ЦОС.

Отмечается, что за неделю было проведено 68 тыс. 022 ПЦР-исследования.

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