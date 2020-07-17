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В Украине за неделю от COVID скончались более 80 больных

Комментариев: 1
Больше всего активных больных зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Почти 4,5 тысяч новых случаев за неделю
Почти 4,5 тысяч новых случаев за неделю
 
В Украине за неделю обнаружили более 4,4 тыс. новых случаев коронавируса, умерли от болезни за этот период 84 человека. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook в пятницу, 17 июля. 
 
При этом в течение недели 4 тыс. 108 человек удалось излечиться от коронавируса.
 
"По итогам недели количество активных больных в стране возросло на 269 человек. Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях", - уточнили в ЦОС.
 
Отмечается, что за неделю было проведено 68 тыс. 022 ПЦР-исследования.
 
 
Как писал Корреспондент, в ВОЗ назвали причины роста коронавируса в Украине.

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Теги: статистика, Минздрав, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ktrvbcffer    17.07.2020, 20:30
Оценка:  -22
ktrvbcffer
80-это по данным официальной статистики.Но,учитывая тот факт что COVID-19 является опаснейшим заболеванием,а карантин в нашей квазистране почти никто не соблюдает,а маску почти никто не носит,можно по поводу этого числа просто громко рассмеяться!)))))))))))
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