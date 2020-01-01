Черкасские разборки. Как депутат заммэра заказывал

Правоохранители предупредили заказное убийство заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара, заказчиком оказался депутат городского совета.

Украинские правоохранители снова отличились, инсценировав убийство. На этот раз голливудские интриги развернулись в Черкассах. Пропал заместитель городского головы Юрий Ботнар. В итоге оказалось, что его убийство было инсценировано, после чего задержали местного депутата, который заказал чиновника.

Легенда

"Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", - написал в Facebookмэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

33-летний Юрий Ботнар - заместитель Черкасского городского головы, депутат областного совета и руководитель областной организации ВО Свобода.

Вечером того же дня, когда мэр Черкасс заявил об исчезновении заместителя, в Офисе генпрокурора сообщили, что сотрудники ГБР и СБУ провели спецоперацию и задержали депутата Черкасского горсовета за организацию умышленного убийства заммэра.

По данным следствия, расквитаться с Ботнаром депутат решил из-за личного конфликта и корыстных побуждений. За денежное вознаграждение он организовал его умышленное убийство. Для этого нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил задаток.

В ходе спецоперации правоохранители провели имитацию убийства и после передачи денег задержали его организатора. Имя депутата правоохранители не назвали. Все выглядело так, как будто бы заместителя мэра Черкасс похитили, убили, а тело закопали.

Имитация убийства

Заказчик

Заказчиком убийства называют местного депутата Максима Шадловского. Шадловский - депутат горсовета от Партии свободных демократов, которая была когда-то создана бизнесменом Михаилом Бродским, но позже перешла под контроль предыдущего мэра Черкасс Сергея Одарича.

В 2018 году Шадловский стал первым замом образовательного департамента мэрии. Хотя ранее, до депутатства, работал продавцом косметики и тренером по боксу.

Конфликт между Шадловским и Ботнаром, как говорят местные журналисты, возник из-за передела сфер влияния, также в нем якобы замешаны чины местной полиции.

"Я не знал. Все выглядело так, будто он правда пропал. Мне в 7 утра позвонила жена Юрия в слезах и сказала, что он пропал. Я сразу поднял начальника управления Нацполиции, начались поиски. И мы уже через час-два по камерам нашли автомобиль, в котором Юрий двигался, ну а потом уже ситуация прояснилась. Думаю, что изначально и его жена была не в курсе", - рассказал изданию Страна.юа об инсценировке Анатолий Бондаренко.

Сам Ботнар в Facebook написал: “Друзья, я жив и здоров. Прошу прощения у родных и близких, спасибо всем, кто волновался”.

Говорят, что покушение готовили еще весной - правоохранителям стало известно о нем в конце мая.