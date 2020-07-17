Петиция про отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Менее чем за десять дней, документ собрал более 25 тысяч подписей, после чего президент обязан его рассмотреть.

Президента Владимира Зеленского призвали уйти в отставку из-за скандала с налоговой декларацией - соответствующая онлайн-петиция уже набрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

Так, автор петиции – некий Виктор Уколов – призвал президента сложить полномочия после того, как НАПК уличило его в несвоевременной подаче изменений в налоговой декларации.

"Владимир Александрович неоднократно подчеркивал, что отличается от старых политиков. Мы хотим увидеть подтверждение этим громким заявлениям", – заявил автор петиции.

При этом он предлагает президенту альтернативу – не подавать в отставку, а признаться, что он солгал избирателям в прошлом году.

С 8 июля, то есть, менее чем за десять дней, документ собрал более 25 тысяч подписей, что делает его обязательным к рассмотрению президентом.

Ранее сообщалось, что Зеленский признался в недекларировании доходов. Семья президента не внесла в декларацию о доходах поступления от размещения гособлигаций на пять миллионов.

В связи с этим два протокола об административном правонарушении составил и вручил президенту лично глава НАПК. Материалы передадут в суд.

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