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Петиция про отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Комментариев: 2
Менее чем за десять дней, документ собрал более 25 тысяч подписей, после чего президент обязан его рассмотреть.
Зеленский рассмотрит петицию о своей отставке
Зеленский рассмотрит петицию о своей отставке
president.gov.ua

Президента Владимира Зеленского призвали уйти в отставку из-за скандала с налоговой декларацией - соответствующая онлайн-петиция уже набрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

Так, автор петиции – некий Виктор Уколов – призвал президента сложить полномочия после того, как НАПК уличило его в несвоевременной подаче изменений в налоговой декларации.

"Владимир Александрович неоднократно подчеркивал, что отличается от старых политиков. Мы хотим увидеть подтверждение этим громким заявлениям", – заявил автор петиции.

При этом он предлагает президенту альтернативу – не подавать в отставку, а признаться, что он солгал избирателям в прошлом году.

С 8 июля, то есть, менее чем за десять дней, документ собрал более 25 тысяч подписей, что делает его обязательным к рассмотрению президентом.

Ранее сообщалось, что Зеленский признался в недекларировании доходов. Семья президента не внесла в декларацию о доходах поступления от размещения гособлигаций на пять миллионов.

В связи с этим два протокола об административном правонарушении составил и вручил президенту лично глава НАПК. Материалы передадут в суд.

 

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Теги: отставка, Владимир Зеленский, недекларирование, декларация о доходах, петиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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МаксимУм    17.07.2020, 21:23
Оценка:  0
МаксимУм
Это не тот уколов, которого выгнали из БЮТ, который обвинялся в педофилии?
Carelessangel    17.07.2020, 21:07
Оценка:  +1
Carelessangel
Автор петиции Д о л б о е б
ktrvbcffer    17.07.2020, 21:01
Оценка:  -22
ktrvbcffer
Необходимо еженедельно такую петицию инициировать.Импотент Зе должен быть на мусорке истории как и его свинорылый предшественник коррупционно-кровавый лыган-хyecoc Педя Пидоpoшенко.
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