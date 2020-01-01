Верховный Суд отстранил мэра Черновцов

Судьи отправили дело на повторное рассмотрение, во время которого решение об отстранении будет оставаться в силе.

Верховный Суд Украины принял решение об отстранении Алексея Каспрука от должности мэра Черновцов. Судьи отменили постановление Седьмого апелляционного административного суда о досрочном прекращении полномочий Каспрука и отправили дело на повторное рассмотрение. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Каспрук на странице в Facebook.

Отмечается, что решение об отстранении мэра будет действовать на протяжении нового рассмотрения этого дела судом первой инстанции – Черновицким окружным административным судом.

"Дело отправлено повторно на рассмотрение судом первой инстанции. Пока суд будет рассматривать это дело, будет действовать решение Черновицкого городского совета о моем досрочном прекращении полномочий", - сказал Каспрук.

Он отметил, что осталось три месяца каденции нынешнего горсовета, который и отстранил его от должности. Нового решения суда до выборов, по прогнозам Каспрука, не будет.

Напомним, 26 июля 2018 года Черновицкий городской совет 29 голосами депутатов путем тайного голосования досрочно прекратил полномочия городского головы Алексея Каспрука. После этого полномочия градоначальника на протяжении девяти месяцев исполнял секретарь горсовета и политический оппонент Каспрука Василий Продан.

В апреле 2019 года Черновицкий окружной административный суд признал незаконным решение об отставке Каспрука, после чего он был восстановлен в должности. Позже секретарь горсовета Продан подал апелляционное заявление на решение суда первой инстанции, в которой просил суд полностью отменить действие постановления.

Также апелляцию подал и Каспрук, который не согласился с пунктом судебного решения, в котором было указано, что Продан во время голосования за отставку городского головы не имел конфликта интересов.

12 ноября 2019 года в Виннице Cедьмой апелляционный административный суд подтвердил решение первой инстанции о незаконности решения Черновицкого городского совета о досрочном прекращении полномочий Каспрука.

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