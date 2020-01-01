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В Украине возможны три сценария начала учебного года

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Большинство учащихся пойдет в школу 1 сентября, подчеркнули в Минобразования. При этом не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме.
Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года
Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года
pixabay.com
 
Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал о трех возможных сценариях начала учебного года в Украине. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба Мионбразования по итогам визита главы ведомства в Черниговскую область.
 
Как заявил Шкарлет, для большинства учащихся учебный год начнется традиционно - 1 сентября.
 
"Совместно с Минздравом мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме", - указал он.
 
Так, при низком уровне заболеваемости посещение учебных заведений будет разрешено в обычном режиме. В случае высокого уровня заболеваемости образовательный процесс будет проходить дистанционно.
 
А третий, наиболее вероятный сценарий при среднем уровне заболеваемости, предусматривает обеспечение образовательного процесса как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.
 
При этом конкретный сценарий, по которому будет происходить обучение, определят региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации.
 
 
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически не готова к дистанционному обучению и выразил надежду, что ситуация с коронавирусом позволит детям нормально пойти в школу.

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Теги: школа, школы, учеба, обучение, минобразования, Коронавирус, учебный год, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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