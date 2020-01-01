В Украине возможны три сценария начала учебного года

Большинство учащихся пойдет в школу 1 сентября, подчеркнули в Минобразования. При этом не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме.

Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года pixabay.com

Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал о трех возможных сценариях начала учебного года в Украине. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба Мионбразования по итогам визита главы ведомства в Черниговскую область.

Как заявил Шкарлет, для большинства учащихся учебный год начнется традиционно - 1 сентября.

"Совместно с Минздравом мы осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в каждом регионе и разрабатываем возможные сценарии. В ближайшее время будут внедрены соответствующие алгоритмы, о чем МОН предоставит подробные разъяснения. Также не исключено, что учебный процесс может происходить в смешанной форме", - указал он.

Так, при низком уровне заболеваемости посещение учебных заведений будет разрешено в обычном режиме. В случае высокого уровня заболеваемости образовательный процесс будет проходить дистанционно.

А третий, наиболее вероятный сценарий при среднем уровне заболеваемости, предусматривает обеспечение образовательного процесса как дистанционно, так и в учебных заведениях с соблюдением правил дистанцирования и гигиены.

При этом конкретный сценарий, по которому будет происходить обучение, определят региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в зависимости от особенностей эпидемиологической ситуации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически не готова к дистанционному обучению и выразил надежду, что ситуация с коронавирусом позволит детям нормально пойти в школу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet