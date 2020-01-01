ДТП в Украине: названо число жертв за 29 лет
За годы независимости в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 174 тысяч человек, уточнили в МВД.
"В этом году перед запуском системы автоматической фиксации я попросил посчитать, сколько украинцев погибло за 29 лет независимости. Начиная с 1991 года и по март 2019 года, 174 095 человек погибли за 29 лет в ДТП, а травмированы были 1 264 000", - заявил Геращенко.
Замминистра уточнил, что в прошлом году жертвами аварий стали 3454 человека, а также было зафиксировано 116 тысяч фактов вождения в нетрезвом состоянии.
Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировали законопроект, который ужесточает наказание за пьяное вождение, возвращая уголовную ответственность.
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