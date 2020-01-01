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ДТП в Украине: названо число жертв за 29 лет

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За годы независимости в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 174 тысяч человек, уточнили в МВД.
В Украине за 29 лет случилось более миллиона ДТП
В Украине за 29 лет случилось более миллиона ДТП
pixabay.com
 
В Украине за годы независимости случилось более миллиона дорожно-транспортных происшествий в которых погибли 174 тысячи человек и 1,2 миллиона получили травмы. Об этом 17 июля сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина 24.
 
"В этом году перед запуском системы автоматической фиксации я попросил посчитать, сколько украинцев погибло за 29 лет независимости. Начиная с 1991 года и по март 2019 года, 174 095 человек погибли за 29 лет в ДТП, а травмированы были 1 264 000", - заявил Геращенко.
 
Замминистра уточнил, что в прошлом году жертвами аварий стали 3454 человека, а также было зафиксировано 116 тысяч фактов вождения в нетрезвом состоянии.
 
 
Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировали законопроект, который ужесточает наказание за пьяное вождение, возвращая уголовную ответственность.

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Теги: ДТП, МВД, авария, жертвы, погибли, Геращенко, Антон Геращенко
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Источник: korrespondent.net

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