В Ровенской области выдали первые разрешения на добычу янтаря

Победители аукциона, который проходил на платформе Prozorro, получили специальные разрешения на пять лет.

В Ровенской области состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений для добычи янтаря. Об этом 17 июля сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

Отмечается, что два участка до 10 га в селе Алексеевка Сарненского района выставили на сайте

Prozorro еще в июне. В первом аукционе участвовали четыре фирмы, во втором - шесть.

"Уже 17 июля состоялись онлайн-торги. Результат превзошел все наши ожидания. Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. грн. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше", - подчеркнул Коваль. Он также уточнил, что победители аукциона получили специальные разрешения на пять лет, которые дают право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках. В Сети появилось видео массовой добычи янтаря Ранее сообщалось, что в Ровенской области изъяли уникальный янтарь на 1,2 млн грн.

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