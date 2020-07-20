Главное 17 июля: Скачок доллара и сокращение количества районов

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

Админреформа в Украине запущена, гривна упала, а доллар взлетел. Мы собрали основные события вчерашнего дня.

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Гривна ослабла

НБУ понизила официальный курс государственной валюты в Украине. Так, гривна упала на 15,48 копеек, ослабнув к доллару и евро. Курс доллара резко возрос и составил отметку апреля, когда он был на максимуме. К 20 апреля утвержден курс: 2736,06 гривен к 100 долларам. По евро картина такая: 100 евро – 3125,54 гривны.

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Районов стало меньше

Верховная Рада поддержала внедрение админреформы. Постановление Кабмина было утверждено. В результате в Украине в три раза уменьшилось количество районов. Их стало 136 против прежних 490. Это, по расчетам депутатов, позволит сократить расходы на местах.

Больше 57 тысяч украинцев заразились коронавирусом

За весь период эпидемии в Украине заболело 57 264 человека. С начала пандемии 1456 пациентов скончалось, 29 769 побороли недуг. За сутки, к утру 17 июля было подтверждено 809 новых случаев заболевания COVID-19.

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Рада откланялась до сентября

Нардепы попрощались с работой до осени. Состоялось последнее заседание ВР, третья сессия завершена. Парламент IX созыва отправился на летние каникулы, пообещав вернуться 1 сентября.

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Интернет-сообщество за отставку Зеленского

Пользователи сети поддержали петицию за досрочное прекращение полномочий действующего президента Украины. Так, документ собрал достаточное количество подписей онлайн. За выступило 25 тыс. украинцев. Решение отправить Владимира Зеленского в отставку связано с его ошибочной декларацией.

Украинские школьники сдали ВНО-2020

Последней украинские выпускники сдавали химию. На этом основная сессия тестирования завершена.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине возможны три сценария начала учебного года.

