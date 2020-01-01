Сутки на Донбассе: 18 обстрелов и уничтоженный сепаратист

Погибших и раненых нет.

Потерь на украинской стороне не зафиксировано mil.in.ua

В пятницу, 17 июля, оккупанты 18 раз нарушили режим тишины. Стреляли из запрещенного на линии разграничения вооружения.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, сепаратисты применили гранатометы, минометы, пулеметы и стрелецкое оружие. Обстрелы вели близ Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Каменки, Марьинки, Водяного, Гнутового, Пищевика, Широкиного и Авдеевки.

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Возле Новотошковского агрессор дважды пустил в ход вооружение БМП. Активность также наблюдалась рядом с Луганским, где в том числе были использованы противотанковые ракетные комплексы.

Прицельным огнем защитники остановили вражеские провокации. По данным разведки, за сутки был уничтожен один сепаратист. Потерь на украинской стороне не зафиксировано.

С начала текущих суток противники не проявляли активности в зоне боевых действий. Обошлось без жертв.

Напомним, ранее мы писали, что в Нидерландах почтили память жертв сбитого на Донбассе рейса MH17.

