В страшном ДТП в Одесской области погибли шесть человек
Три человека госпитализированы с места происшествия.
В субботу, 18 июля, в Одесской области произошло страшное ДТП у села Сафьяны Измаильского района. В аварии погибли шесть человек, еще три пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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“В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек и еще три госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 года рождения“ - говорится в сообщении.
Причины ДТП устанавливают полицейские.
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Ранее сообщалось о том, что в Ужгороде разбилась скорая. Двое пассажиров “скорой“, а также водитель автомобиля “BMW“ госпитализированы.