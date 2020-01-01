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В страшном ДТП в Одесской области погибли шесть человек

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Три человека госпитализированы с места происшествия.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители
Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители
ГСЧС

В субботу, 18 июля, в Одесской области произошло страшное ДТП у села Сафьяны Измаильского района. В аварии погибли шесть человек, еще три пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек и еще три госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 года рождения“ - говорится в сообщении.

Причины ДТП устанавливают полицейские. 

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Ранее сообщалось о том, что в Ужгороде разбилась скорая. Двое пассажиров “скорой“, а также водитель автомобиля “BMW“ госпитализированы. 

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Теги: ДТП, смерть, Одесская область, новости, новости Украины
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