В страшном ДТП в Одесской области погибли шесть человек

Три человека госпитализированы с места происшествия.

В субботу, 18 июля, в Одесской области произошло страшное ДТП у села Сафьяны Измаильского района. В аварии погибли шесть человек, еще три пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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“В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек и еще три госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 года рождения“ - говорится в сообщении.

Причины ДТП устанавливают полицейские.