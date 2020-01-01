В Одесской области шесть человек погибли в ДТП

Возле населенного пункта Сафьяны Измаильского района Одесской области столкнулись два легковых автомобиля.

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 18 июля.

"В 7:46 поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли шесть человек и трое госпитализированы, из них один ребенок 2018 г.р.", – говорится в сообщении.

К деблокированию погибших от ГСЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.

Накануне сообщалось, что в России сгорел автобус из Донецка, столкнувшийся с Газелью в Липецкой области. В результате ДТП пострадали пять человек.

Также стало известно, что в Житомире под колесами молоковоза погиб 5-летний мальчик. Родители ребенка едва не совершили самосуд над водителем.

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