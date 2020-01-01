Ляшко пояснил, какими будут карантинные зоны в Украине

В Украине введут красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны.

Виктор Ляшко рассказал, как будут реализованы карантинные зоны в Украине Скриншот из видео

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что в ближайшее время страна будет поделена на специальные зоны. По данному принципу на отдельных территориях, входящих в состав той или иной зоны, будут вводиться ограничения.

Об этом Виктор Ляшко рассказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, сообщает bigmir.net.

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“Мы переходим на совершенно иную систему карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Красная - это жесткий карантин, который у нас действовал в конце марта-начале апреля. Зеленая, желтая и оранжевая зоны - более легкие зоны, которые ограничивают определенную деятельность, но не полностью закрывают. То есть там, следуя противоэпидемическим требованиям, будут работать сферы экономики“, - отметил он.

По словам Ляшко, усиление карантина будет проводиться в том случае, если принятые МОЗом показатели будут превышены на протяжении пяти дней.

Карантинные зоны могут быть составлены по районам или городам областного значения

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Главный санитарный врач пояснил значение планируемых зон. Итак, красная зона обозначает жесткие ограничения, а именно отмену работы общественного транспорта, кафе, ресторанов.

“Если желтая зона - работает все, но, например, в супермаркеты можно заходить из расчета один человек на 10 кв м., или будет действовать некое ограничение до 23 часов. И это будет удобнее и легче отслеживать и управлять ситуацией“, - подытожил он.

Ранее сообщалось о том, что в Украине будет введена новая система карантина, в соответствии с которой страну “поделят“ на четыре зоны.