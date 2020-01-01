Коронавирус в Украине: Заразились 847 человек
Наибольшее число случаев зафиксировано в Киеве, а также во Львовской и Закарпатской областях.
За последние сутки в Украине коронавирусом заразились 847 человек, побороли недуг - 756, умерли - 21. Об этом сообщается на сайте СНБО в субботу, 18 июля, пишет bigmir.net
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Итак, с начала пандемии в Украине зафиксировано 58 111 подтвержденных случаев COVID-19. Из них больше 30 тыс вылечились, а еще 26 тыс человек продолжают борьбу с болезнью.
От коронавируса умерли 1 477 украинцев. Наибольшее количество случаев зафиксировано в столице, Львовской и Закарпатской областях.
Коронавирус в Украине 18 июля: Статистика по областям
- Винницкая область - 2271 случай;
- Волынская область - 3219 случаев;
- Днепропетровская область - 1183 случая;
- Донецкая область - 791 случай;
- Житомирская область - 1584 случая;
- Закарпатская область - 4318 случаев;
- Запорожская область - 665 случаев;
- Ивано-Франковская область - 3385 случаев;
- Кировоградская область - 677 случаев;
- г. Киев - 6797 случаев;
- Киевская область - 3229 случаев;
- Львовская область - 7891 случай;
- Луганская область - 105 случаев;
- Николаевская область - 510 случаев;
- Одесская область - 2492 случая;
- Полтавская область - 348 случаев;
- Ровенская область - 5015 случаев;
- Сумская область - 355 случаев;
- Тернопольская область - 2394 случая;
- Харьковская область - 2971 случай;
- Херсонская область - 209 случаев;
- Хмельницкая область - 963 случая;
- Черновицкая область - 5289 случаев;
- Черкасская область - 818 случаев;
- Черниговская область - 632 случая.
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