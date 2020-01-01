Коронавирус в Украине: Заразились 847 человек

Наибольшее число случаев зафиксировано в Киеве, а также во Львовской и Закарпатской областях.

За последние сутки в Украине коронавирусом заразились 847 человек, побороли недуг - 756, умерли - 21. Об этом сообщается на сайте СНБО в субботу, 18 июля, пишет bigmir.net

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Итак, с начала пандемии в Украине зафиксировано 58 111 подтвержденных случаев COVID-19. Из них больше 30 тыс вылечились, а еще 26 тыс человек продолжают борьбу с болезнью.

От коронавируса умерли 1 477 украинцев. Наибольшее количество случаев зафиксировано в столице, Львовской и Закарпатской областях.

За последние сутки коронавирусом в Украине заразились 847 человек Скрин

Коронавирус в Украине 18 июля: Статистика по областям

Винницкая область - 2271 случай;

Волынская область - 3219 случаев;

Днепропетровская область - 1183 случая;

Донецкая область - 791 случай;

Житомирская область - 1584 случая;

Закарпатская область - 4318 случаев;

Запорожская область - 665 случаев;

Ивано-Франковская область - 3385 случаев;

Кировоградская область - 677 случаев;

г. Киев - 6797 случаев;

Киевская область - 3229 случаев;

Львовская область - 7891 случай;

Луганская область - 105 случаев;

Николаевская область - 510 случаев;

Одесская область - 2492 случая;

Полтавская область - 348 случаев;

Ровенская область - 5015 случаев;

Сумская область - 355 случаев;

Тернопольская область - 2394 случая;

Харьковская область - 2971 случай;

Херсонская область - 209 случаев;

Хмельницкая область - 963 случая;

Черновицкая область - 5289 случаев;

Черкасская область - 818 случаев;

Черниговская область - 632 случая.

Ранее сообщалось о том, как при въезде в Украину избежать самоизоляции.