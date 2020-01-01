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Коронавирус в Украине: Заразились 847 человек

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Наибольшее число случаев зафиксировано в Киеве, а также во Львовской и Закарпатской областях.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За последние сутки в Украине коронавирусом заразились 847 человек, побороли недуг - 756, умерли - 21. Об этом сообщается на сайте СНБО в субботу, 18 июля, пишет bigmir.net

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Итак, с начала пандемии в Украине зафиксировано 58 111 подтвержденных случаев COVID-19. Из них больше 30 тыс вылечились, а еще 26 тыс человек продолжают борьбу с болезнью.

От коронавируса умерли 1 477 украинцев. Наибольшее количество случаев зафиксировано в столице, Львовской и Закарпатской областях.

За последние сутки коронавирусом в Украине заразились 847 человек
За последние сутки коронавирусом в Украине заразились 847 человек
Скрин

Коронавирус в Украине 18 июля: Статистика по областям

  • Винницкая область - 2271 случай;
  • Волынская область - 3219 случаев;
  • Днепропетровская область - 1183 случая;
  • Донецкая область - 791 случай;
  • Житомирская область - 1584 случая;
  • Закарпатская область - 4318 случаев;
  • Запорожская область - 665 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 3385 случаев;
  • Кировоградская область - 677 случаев;
  • г. Киев - 6797 случаев;
  • Киевская область - 3229 случаев;
  • Львовская область - 7891 случай;
  • Луганская область - 105 случаев;
  • Николаевская область - 510 случаев;
  • Одесская область - 2492 случая;
  • Полтавская область - 348 случаев;
  • Ровенская область - 5015 случаев;
  • Сумская область - 355 случаев;
  • Тернопольская область - 2394 случая;
  • Харьковская область - 2971 случай;
  • Херсонская область - 209 случаев;
  • Хмельницкая область - 963 случая;
  • Черновицкая область - 5289 случаев;
  • Черкасская область - 818 случаев;
  • Черниговская область - 632 случая.

Ранее сообщалось о том, как при въезде в Украину избежать самоизоляции.

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Теги: коронавирус, Украина, новости, новости Украины
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