Экс-директора завода обвиняют в присвоении 51 миллиона гривен

Директора обвиняют в присвоении 11 тыс тонн зерна.

На весь экран Свернуть

На хранение Долинскому комбикормовому заводу в Кировоградской области фермеры передали собранный урожай. А когда пришло время его возвращать, вместо зерна пострадавшие обнаружили пустые помещения.

Об этом сообщается на сайте полиции в субботу, 18 июля.

Читай также: Онлайн-мошенники обманули украинцев на четыре миллиона

Представители пострадавших агрофирм обратились в полицию. Они сообщили, что летом 2018 года оставили на хранение заводу 11 тыс зерна общей стоимостью 51 млн грн.

“В прошлом году заявители обратились в администрацию завода за отгрузкой товара, ведь необходимо было его продать, чтобы расплатиться с пайщиками и готовиться к посевной. Однако оставленного урожая они на складах не нашли“ - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 28, части 5 статьи 191. Это присвоение, растрата имущества или завладение им

Читай также: СБУ рассказала о типичных схемах мошенников в интернете

Правоохранители провели больше десяти санкционированных обысков. В результате были изъяты так называемые журналы “черной бухгалтерии“ о незаконной реализации зерна на общую сумму более 51 млн гривен.

Мужчине, который в то время был директором Долинского комбикормового завода, сообщено о подозрении в растрате имущества. Сейчас он является депутатом местного городского совета - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко

Ранее сообщалось о том, что на Волыни повязали мошенников, переправлявших нелегалов через границу.