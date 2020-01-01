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Экс-директора завода обвиняют в присвоении 51 миллиона гривен

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Директора обвиняют в присвоении 11 тыс тонн зерна.
Экс-директора завода обвиняют в присвоении 51 миллиона гривен
© МВД Украины
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Экс-директора завода обвиняют в присвоении 51 миллиона гривен
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На хранение Долинскому комбикормовому заводу в Кировоградской области фермеры передали собранный урожай. А когда пришло время его возвращать, вместо зерна пострадавшие обнаружили пустые помещения.

Об этом сообщается на сайте полиции в субботу, 18 июля. 

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Представители пострадавших агрофирм обратились в полицию. Они сообщили, что летом 2018 года оставили на хранение заводу 11 тыс зерна общей стоимостью 51 млн грн. 

“В прошлом году заявители обратились в администрацию завода за отгрузкой товара, ведь необходимо было его продать, чтобы расплатиться с пайщиками и готовиться к посевной. Однако оставленного урожая они на складах не нашли“ - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 28, части 5 статьи 191. Это присвоение, растрата имущества или завладение им

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Правоохранители провели больше десяти санкционированных обысков. В результате были изъяты так называемые журналы “черной бухгалтерии“ о незаконной реализации зерна на общую сумму более 51 млн гривен. 

Мужчине, который в то время был директором Долинского комбикормового завода, сообщено о подозрении в растрате имущества. Сейчас он является депутатом местного городского совета - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко

Ранее сообщалось о том, что на Волыни повязали мошенников, переправлявших нелегалов через границу.

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Теги: МВД, Украина, фермеры, новости, мошенник
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