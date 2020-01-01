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В Днепропетровской области в бассейне погибла 5-летняя малышка

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Ребенок утонул во дворе дома.
Инцидент произошел во дворе соседнего дома
Инцидент произошел во дворе соседнего дома
one.kr.ua

Инцидент произошел в частном секторе Кривого Рога. Там, во дворе дома на ул. Владимировской, погибла 5-летняя девочка.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу местного управления полиции сообщил портал “Первый городской”.

По информации издания, ребенок убежал из дома. Родители спохватились и быстро нашли ее в соседнем дворе.

Но уже было поздно. Малышка залезла в бассейн, который там был установлен, и утонула.

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Тело будет исследовано с помощью судмедэкспертизы. К расследованию инцидента подключилась полиция. Обстоятельства выясняются. Предварительно открыто уголовное дело с пометкой “несчастный случай”.

Ранее мы писали, что в Запорожье на ребенка упал пляжный грибок и травмировал его.

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Теги: ребенок, гибель, утонул, девочка, Кривой Рог, Днепропетровская область
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