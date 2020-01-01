В Херсоне "снайпер" стрелял по трубе, а попал в подростка

Несовершеннолетний вместе с товарищем выносил мусор на улице и вдруг почувствовал боль в шее.

В Херсоне полицейские в течение суток задержали мужчину, который ранил из пистолета 17-летнего подростка. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 18 июля.

Накануне в Херсонский отдел полиции поступило сообщение из детской областной больницы о том, что вечером в медучреждение доставили парня с пулевым ранением шеи.

Полицейские выяснили, что около 20:00 несовершеннолетний вместе с товарищем выносил мусор на улице и вдруг почувствовал боль в шее. Неизвестный выстрелил из пневматического оружия, в результате чего пуля попала в шею парню.

При осмотре места происшествия полицейские вычислили траекторию полета пули. В дальнейшем по этому направлению на вентиляционной металлической трубе обнаружили входные пулевые отверстия, предположительно, образовавшиеся от пристрелки пневматического оружия. Кроме того, на земле нашли пневматическую пулю, идентичную той, которую удалили из шеи потерпевшего.

Также полицейским стало известно, что недавно один из жителей многоэтажки приобрел оптический прицел для пистолета. Подозреваемым оказался 66-летний херсонец, который имел в собственности пневматический пистолет Флобер.

Мужчина пояснил, что в тот вечер он осуществлял выстрелы из пистолета, в качестве мишени выбрал вентиляционную трубу на крыше дома, а в парня попал случайно.

Стрелку сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Пневматическое оружие, прицел и пули к ней изъяты. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Бердянске из окна своей квартиры мужчина стрелял по детям, игравшим во дворе. Инцидент произошел в спальном районе города на улице Волонтеров, 67.

Позже полицейские выяснили, что стрелок оказался бывшим участником АТО. У него дома изъяли арсенал оружия.

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