"Хотим есть": В Запорожье протестовали владельцы клубов

Предприниматели выступили против запрета Кабмина о работе с 23:00 до 7:00.

Предприниматели просили отменить запрет на работу после 23:00 061

В ночь на 18 июля у стен запорожской мэрии прошел протест предпринимателей, выступающих против запрета на работу развлекательных заведений после 23:00. Об этом сообщает местный сайт 061.

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Митинг начался в 23:00. Предприниматели прямо у здания мэрии установили летнюю площадку. Рестораторы выкрикивали “Нет запрету 23 - 07“, “Мы тоже хотим есть“, “Вируса ночью нет“.

Участники митинга рассказали, что из-за ограничений вынуждены сокращать персонал. В частности, совладелец клуба Понеслось Иван рассказал, что ему придется уволить 2/3 персонала.

Почему-то супермаркеты работают круглосуточно, а общепит не может. Маски, дезрастворы – все это делается, какие проблемы?, - отмечают участники протеста

Ранее сообщалось о том, что в субботу, 18 июля, коронавирусом заразились 847 человек. Побороли болезнь 756 украинцев, умерли - 21.