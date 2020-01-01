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Больше 60% людей считают, что грипп лечат антибиотиками

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"Антимикробные препараты эффективны только при лечении бактериальной инфекции" - подчеркнули в ЦОЗ.
Иллюстративное фото / Многие люди по-прежнему бездумно принимают антибиотики
Иллюстративное фото / Многие люди по-прежнему бездумно принимают антибиотики
depositphotos.com

Около 64% людей считают, что простуду или грипп можно лечить антибиотиками. Медики же подчеркивают, что антимикробные препараты эффективны только при бактериальной инфекции.

Об этом сообщает ЦОЗ в субботу, 18 июля.

Как возникает болезнь?

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Болезнь возникает в тех случаях, когда микробы размножаются и провоцируют воспалительную реакцию. Заболевания от устойчивых микробов трудно вылечить, а иногда вообще невозможно. Никто не может полностью избежать заражения микроорганизмами, в том числе резистентными. Однако некоторые люди имеют больший риск. Поэтому следует защищаться от заражения.

Как защититься от болезни?

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“Пообщайтесь с врачом относительно ваших рисков, вакцинируйтесь. Дезинфицируйте царапины и раны, а также следите за хроническими заболеваниями. Не занимайтесь самолечением - принимайте антибиотики только по назначению врача“ - подчеркнули врачи.

Советы врачей по приему антибиотиков:

  • 🔸Не лечите грипп или простуду антибиотиками - это неэффективно.
  • 🔸Не прерывайте лечения. Проходите полный курс антибиотиков, даже если стало лучше.
  • 🔸Никогда не принимайте антибиотики, которые остались после курса приема.
  • 🔸Никогда не рекомендуйте антибиотики друзьям, родственникам, знакомым.
  • 🔸Предупреждайте инфекции - регулярно мойте руки, избегайте контакта с больными людьми и вовремя делайте прививки.

В ЦОЗ рассказали, что такое резистентность
В ЦОЗ рассказали, что такое резистентность
ЦОЗ

Ранее Комаровский рассказал, помогают ли антибиотики от коронавируса.

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Теги: Украина, врачи, грипп, простуда, антибиотики, Новости, новости Украины
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