Больше 60% людей считают, что грипп лечат антибиотиками

"Антимикробные препараты эффективны только при лечении бактериальной инфекции" - подчеркнули в ЦОЗ.

Около 64% людей считают, что простуду или грипп можно лечить антибиотиками. Медики же подчеркивают, что антимикробные препараты эффективны только при бактериальной инфекции.

Об этом сообщает ЦОЗ в субботу, 18 июля.

Как возникает болезнь?

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Болезнь возникает в тех случаях, когда микробы размножаются и провоцируют воспалительную реакцию. Заболевания от устойчивых микробов трудно вылечить, а иногда вообще невозможно. Никто не может полностью избежать заражения микроорганизмами, в том числе резистентными. Однако некоторые люди имеют больший риск. Поэтому следует защищаться от заражения.

Как защититься от болезни?

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“Пообщайтесь с врачом относительно ваших рисков, вакцинируйтесь. Дезинфицируйте царапины и раны, а также следите за хроническими заболеваниями. Не занимайтесь самолечением - принимайте антибиотики только по назначению врача“ - подчеркнули врачи.

Советы врачей по приему антибиотиков:

🔸Не лечите грипп или простуду антибиотиками - это неэффективно.

🔸Не прерывайте лечения. Проходите полный курс антибиотиков, даже если стало лучше.

🔸Никогда не принимайте антибиотики, которые остались после курса приема.

🔸Никогда не рекомендуйте антибиотики друзьям, родственникам, знакомым.

🔸Предупреждайте инфекции - регулярно мойте руки, избегайте контакта с больными людьми и вовремя делайте прививки.

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