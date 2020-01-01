В ВСУ за сутки выявили 10 новых случаев коронавируса

Всего в ВСУ болеют 129 человек. За время пандемии выздоровели 514 военнослужащих. Скончались пять человек.

Десять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки. Всего болеют 129 человек, сообщает Командования медицинских сил ВСУ в субботу, 18 июля.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится четыре человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Всего по состоянию на утро субботы в ВСУ болеют 129 человек. За время пандемии выздоровели 514 человек (за сутки – 11), летальных случаев – пять. На самоизоляции, находится 298 человек.

Накануне сообщалось об 11 заболевших кронавирусом в ВСУ за сутки. Из них госпитализировали четверых человек.

Напомним, за сутки 17 июля в Украине выявили 847 новых случаев коронавируса. Умер 21 пациент. Выздоровели 756 человек.

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