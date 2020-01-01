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Появились подробности жуткого ДТП, унесшего шесть жизней на Одесчине

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Авария произошла на трассе Одесса-Рени.
Появились подробности жуткого ДТП, унесшего шесть жизней на Одесчине
© Полиция
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Появились подробности жуткого ДТП, унесшего шесть жизней на Одесчине
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В субботу, 18 июля, у села Сафьяны Одесской области столкнулись Mitsubishi Outlander и ВАЗ. В результате аварии погибли шесть человек, госпитализированы трое.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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По предварительной информации, столкновение произошло в субботу в восемь утра. Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

“Погибли шесть человек. Троих, из которых ребенок 2018 года рождения, с травмами разной степени госпитализировали в медицинское учреждение“ - отмечают полицейские.

  • Обновлено в 13:58

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Все участники ДТП установлены. Оказалось, что в ВАЗ ехали четверо 23-летних мужчин. Они - бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Парни возвращались с отдыха и все погибли на месте происшествия.

В Mitsubishi Outlander находились пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте. Еще трое - в больнице.

По предварительным данным, ВАЗ выехал на встречную полосу - говорится в сообщении

По данному факту начато расследование по ч 3 ст 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

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Ранее сообщалось о том, что появился законопроект, ужесточающий наказание.Парламент намерен вернуть криминальную ответственность за вождение в нетрезвом виде, отмененную президентом.

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Теги: Украина, ДТП, Одесская область, подробности
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