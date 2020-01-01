Близ Запорожья тело погибшего в ДТП водителя вырезали спасатели
Авария унесла жизнь водителя фуры.
ДТП произошло на трассе Запорожье – Орехов. Там, в районе авторынка столкнулось два грузовика МАЗ и Hyundai.
Читай также: В страшном ДТП в Одесской области погибли шесть человек
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Запорожской области.
В результате получил серьезные травмы водитель Hyundai. Он скончался на месте.
Читай также: В Житомире ребенок попал под колеса грузовика
Из покореженного авто тело пришлось вырезать спасателям с помощью специнструментов. Поврежденные фуры отбуксировали с проезжей части, использовав трос.
ГСЧС привлекла к спецоперации 12 сотрудников и 3 единицы техники. По факту происшествия начато расследование.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Ужгороде разбилась скорая, много пострадавших.