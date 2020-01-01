Близ Запорожья тело погибшего в ДТП водителя вырезали спасатели

Авария унесла жизнь водителя фуры.

ДТП произошло на трассе Запорожье – Орехов. Там, в районе авторынка столкнулось два грузовика МАЗ и Hyundai.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Запорожской области.

В результате получил серьезные травмы водитель Hyundai. Он скончался на месте.

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Из покореженного авто тело пришлось вырезать спасателям с помощью специнструментов. Поврежденные фуры отбуксировали с проезжей части, использовав трос.

ГСЧС привлекла к спецоперации 12 сотрудников и 3 единицы техники. По факту происшествия начато расследование.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Ужгороде разбилась скорая, много пострадавших.

