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В Харькове нашли ковер с трупом мужчины внутри

Комментариев: 2
Полиция подозревает, что погибшего убили.
Тело передадут на экспертизу
Тело передадут на экспертизу
hk.npu.gov.ua

Жители проспекта Маршала Рыбалко обнаружили во дворе дома жуткую находку. Рядом с гаражами заметили большой пакет, который источал неприятный аромат.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

Жильцы дома позвонили оперативникам. На место прибыли криминалисты и развернули полипропиленовый мешок. Внутри оказался ковер, в который был завернут труп мужчины.

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В местном отделе полиции говорят, что на вид погибшему 25-35 лет. Однако его личность пока не установили. Правоохранители предполагают, что мужчину могли убить и спрятать тело.

По факту происшествия открыто уголовное дело. Убийцам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Херсоне “снайпер“ стрелял по трубе, а попал в подростка.

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Теги: труп, мужчина, тело, ковер, Харьков, гараж, убийство, ГУНП, полиция
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Комментариев (2)
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МаксимУм    18.07.2020, 13:57
Оценка:  0
МаксимУм
Сам завернулся!
vlad006    18.07.2020, 13:47
Оценка:  +1
vlad006
логично что не сам завернулся..
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