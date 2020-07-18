В Харькове нашли ковер с трупом мужчины внутри

Полиция подозревает, что погибшего убили.

Жители проспекта Маршала Рыбалко обнаружили во дворе дома жуткую находку. Рядом с гаражами заметили большой пакет, который источал неприятный аромат.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

Жильцы дома позвонили оперативникам. На место прибыли криминалисты и развернули полипропиленовый мешок. Внутри оказался ковер, в который был завернут труп мужчины.

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В местном отделе полиции говорят, что на вид погибшему 25-35 лет. Однако его личность пока не установили. Правоохранители предполагают, что мужчину могли убить и спрятать тело.

По факту происшествия открыто уголовное дело. Убийцам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Херсоне “снайпер“ стрелял по трубе, а попал в подростка.

