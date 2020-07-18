В Одессе поднимают затонувший танкер

Поднятие танкера будет проведено в несколько этапов.

В субботу, 18 июля, в Одессе начата операция по подъему танкера Delfi. Отдыхающих на пляже Дельфин и на ближайших попросили покинуть территорию. Об этом сообщают местные издания Одесский паблик и Думская.

Операция по подъему танкера будет состоять из нескольких этапов.

Читай также: В Одессе мужчина с пистолетом пытался попасть на аварийный танкер

“Сначала мощный компрессор заполнит воздухом внутренние понтоны у правого борта, в результате чего вода вытеснится из поврежденных танков и Delfi обретет небольшую плавучесть. Возможно, носовая часть ненамного оторвется от дна“, - сообщил Дмитрий Евдокимов.

На следующем этапе танкер будет выведен из пляжа и отбуксирован в Черноморск.

С момента выравнивания судна погода должна быть безветренной на протяжении нескольких дней, иначе операцию придется снова отложить - подчеркнули в компании, ответственной за подъем

Читай также: Владелец танкера “Делфи“ уберет судно за свой счет

В это же время одесский бизнесмен Андрей Ставницер рассказал о текущем ходе работ. По его словам, “сейчас пляж Дельфин является самым интересным местом в Одессе“.

Час назад к танкеру Delfi подошел буксир. Сегодня задача приподнять борт посудины над водой на 40° и удерживать в таком положении часов 5-6 или сколько потребуется. Это откроет водолазам путь внутрь для обследования отсеков - заявил он

Читай также: Названа причина аварии на танкере Delfi

По словам бизнесмена, ставить на ровный киль Delfi будут уже в другой день.



Ранее сообщалось о том, что севший на мель танкер Delfi мог быть причастен к контрабанде.