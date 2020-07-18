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В Одессе поднимают затонувший танкер

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Поднятие танкера будет проведено в несколько этапов.
Было зафиксировано два случая утечки нефти
Было зафиксировано два случая утечки нефти
Думская

В субботу, 18 июля, в Одессе начата операция по подъему танкера Delfi. Отдыхающих на пляже Дельфин и на ближайших попросили покинуть территорию. Об этом сообщают местные издания Одесский паблик и Думская. 

Операция по подъему танкера будет состоять из нескольких этапов.

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“Сначала мощный компрессор заполнит воздухом внутренние понтоны у правого борта, в результате чего вода вытеснится из поврежденных танков и Delfi обретет небольшую плавучесть. Возможно, носовая часть ненамного оторвется от дна“, - сообщил Дмитрий Евдокимов.

На следующем этапе танкер будет выведен из пляжа и отбуксирован в Черноморск. 

С момента выравнивания судна погода должна быть безветренной на протяжении нескольких дней, иначе операцию придется снова отложить - подчеркнули в компании, ответственной за подъем

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В это же время одесский бизнесмен  Андрей Ставницер рассказал о текущем ходе работ. По его словам, “сейчас пляж Дельфин является самым интересным местом в Одессе“. 

Час назад к танкеру Delfi подошел буксир. Сегодня задача приподнять борт посудины над водой на 40° и удерживать в таком положении часов 5-6 или сколько потребуется. Это откроет водолазам путь внутрь для обследования отсеков - заявил он

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По словам бизнесмена, ставить на ровный киль Delfi будут уже в другой день.


Ранее сообщалось о том, что севший на мель танкер Delfi мог быть причастен к контрабанде.

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Теги: Одесса, танкер, операция
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