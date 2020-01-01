Во время оформления на въезд в Украину двух фур DAF и MAN с грузом макулатуры, пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет.

В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого автомобиля были обнаружены тайники Госпогранслужба Украины

Пограничники обнаружили на границе с Беларусью партию контрабанды из около 130,3 тыс. пачек сигарет. Это самая большая партия за последние годы, сообщает Госпогранслужба в субботу, 18 июля.

"Во время оформления на въезд в Украину двух автомобилей DAF и MAN с грузом макулатуры, пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет. В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружены тайники с почти 54 тыс. и более 76 тысяч пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок", – говорится в сообщении.

Водители, граждане Беларуси, привлечены к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Контрабандные сигареты и полуприцепы изъяты. Продолжается подсчет их стоимости.

Cмотрите фотогалерею: На границе с Беларусью изъяли более 130 тысяч сигарет

Ранее правоохранители пресекли попытку нелегальной переправки из-за границы в Одессу более 700 тысяч пачек сигарет на 15 млн гривен. Контейнер с партией контрабанды прибыл в местный порт из Китая.

А в Днепропетровской области СБУ изъяла контрафактных сигарет почти на 100 млн гривен. Злоумышленники организовали их незаконное изготовление с целью сбыта в Украине и ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet