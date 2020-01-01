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В Украине ждут еще два пика коронавируса: Прогноз Минздрава

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По предварительным данным, вспышки могут произойти осенью и зимой.
Виктор Ляшко прогнозирует две волны инфекции
Виктор Ляшко прогнозирует две волны инфекции
facebook.com/viktor.liashko

До конца года, по меньшей мере, две волны заболеваемости Covid-19 грозят накрыть Украину. Один из всплесков может прийтись на осенний период.

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Об этом сообщил в эфире передачи “Свобода слова Савика Шустера“ главный санврач страны Виктор Ляшко.

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По его словам, в нынешний сезон респираторных заболеваний следует особенно поберечь здоровье. В конце осени пик коронавируса может совпасть с обострением простуды.

Первая волна ожидается в ноябре. Кроме того, стремительный рост инфицирования может произойти в феврале, - отметил Ляшко.

Чтобы избежать болезни, врач МОЗ советует придерживаться правил предосторожности и укреплять иммунитет.

Напомним, ранее мы писали, что Ляшко пояснил, какими будут карантинные зоны в Украине.

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Теги: Ляшко, Минздрав, МОЗ, медик, коронавирус, пик, заболеваемость, ОРВИ, Осень
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