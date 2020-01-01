В Украине ждут еще два пика коронавируса: Прогноз Минздрава

По предварительным данным, вспышки могут произойти осенью и зимой.

До конца года, по меньшей мере, две волны заболеваемости Covid-19 грозят накрыть Украину. Один из всплесков может прийтись на осенний период.

Читай также: Коронавирус в Киеве: Заразились 108 человек

Об этом сообщил в эфире передачи “Свобода слова Савика Шустера“ главный санврач страны Виктор Ляшко.

Читай также: Нардеп Тищенко не смог объяснить “карантинные” нарушения его ресторана

По его словам, в нынешний сезон респираторных заболеваний следует особенно поберечь здоровье. В конце осени пик коронавируса может совпасть с обострением простуды.

Первая волна ожидается в ноябре. Кроме того, стремительный рост инфицирования может произойти в феврале, - отметил Ляшко.

Чтобы избежать болезни, врач МОЗ советует придерживаться правил предосторожности и укреплять иммунитет.

Напомним, ранее мы писали, что Ляшко пояснил, какими будут карантинные зоны в Украине.