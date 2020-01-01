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МОЗ инициирует кадровые изменения во Львовской ОГА

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Во Львовской области за месяц не были устранены проблемные вопросы, связанные с распространением коронавируса.
Максим Степанов недоволен ситуацией во Львовской области
Максим Степанов недоволен ситуацией во Львовской области
Минздрав Украины

Министерство здравоохранения инициирует кадровые изменения в руководстве Львовской облгосадминистрации из-за неудовлетворительной ситуации в медицинской сфере региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook по результатам брифинга министра Максима Степанова в субботу, 18 июля.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после отчета рабочей группы министерства, которая была с проверкой во Львовской области в начале июля.

В свою очередь на брифинге Степанов рассказывал об этом, отвечая на вопрос об увольнении руководителя местного департамента здравоохранения. По его словам, после визита во Львовскую область он дал месяц на устранение проблемных вопросов.

"Многое просто не было исправлено, не обратили даже внимания на исправление этих ситуаций. Поэтому будет сделано соответствующее представление об увольнении тех или иных людей в руководстве Львовской ОГА", – добавил Степанов.

Напомним, за сутки 17 июля в Украине выявили 847 новых случаев коронавируса, при этом больше всего во Львовской области – 137. Умер 21 пациент. Выздоровели 756 человек.

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Теги: Львовская область, Минздрав, МОЗ, ОГА, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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