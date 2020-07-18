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США одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI

Комментариев: 3
Украинские военные получат возможность установить на катерах Mark VI ракетные комплексы для уничтожения кораблей противника.
Катер Mark VI может развивать скорость до более 35 морских узлов (63 км/ч)
Катер Mark VI может развивать скорость до более 35 морских узлов (63 км/ч)
militaryaerospace.com

Власти США одобрили продажу Украиней до 16 патрульных катеров Марк VI, а также необходимого сопутствующего оборудования к ним на общую сумму в $600 млн. Об этом сообщает МИД Украины в в субботу, 18 июля.

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Отмечается, что шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках военной помощи США по соответствующим американским программам. Остальные катера могут быть закуплены правительством Украины у США в рамках программы Международные военные продажи (FMS).

Этот важный шаг по усилению обороноспособности Украины на море свидетельствует о растущем доверии между Украиной и США, – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Патрульные катера класса Mark VI – это скоростные суда, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры. Катер может развивать скорость до более 35 морских узлов (63 км/ч). Катера будут оснащены современным оборудованием, в частности, орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.Он добавил, что катера помогут ВМС Украины противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях.

 
Как сообщалось, что украинские военные получат возможность установить на катерах Mark VI  ракетные комплексы малой дальности для уничтожения кораблей противника.

Напомним, ранее мы писали, что флот Украины первым в мире получит катера Mark VI.

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Теги: Украина, США, МИД Украины, корабль, корабли, катер, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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БРОКЕР_666    18.07.2020, 15:37
Оценка:  0
БРОКЕР_666
отдельное спасибо заокеанским братьям за орудийные системы MSI Seahawk A2 и МК 44
Russian-Troll    18.07.2020, 14:47
Оценка:  -24
Russian-Troll
Странно, по идее, это Украина должна одобрять покупку, а не наоборот
Vixerunt    18.07.2020, 15:01
Оценка:  +1
Vixerunt
вас забыли спросить что нам одобрять.
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