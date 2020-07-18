США одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI
Власти США одобрили продажу Украиней до 16 патрульных катеров Марк VI, а также необходимого сопутствующего оборудования к ним на общую сумму в $600 млн. Об этом сообщает МИД Украины в в субботу, 18 июля.
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Отмечается, что шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках военной помощи США по соответствующим американским программам. Остальные катера могут быть закуплены правительством Украины у США в рамках программы Международные военные продажи (FMS).
Этот важный шаг по усилению обороноспособности Украины на море свидетельствует о растущем доверии между Украиной и США, – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності @UA_NAVY, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну! 1/3— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020
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Патрульные катера класса Mark VI – это скоростные суда, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры. Катер может развивать скорость до более 35 морских узлов (63 км/ч). Катера будут оснащены современным оборудованием, в частности, орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.Он добавил, что катера помогут ВМС Украины противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях.
Напомним, ранее мы писали, что флот Украины первым в мире получит катера Mark VI.