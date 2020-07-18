США одобрили продажу Украине 16 катеров Mark VI

Украинские военные получат возможность установить на катерах Mark VI ракетные комплексы для уничтожения кораблей противника.

Катер Mark VI может развивать скорость до более 35 морских узлов (63 км/ч) militaryaerospace.com

Власти США одобрили продажу Украиней до 16 патрульных катеров Марк VI, а также необходимого сопутствующего оборудования к ним на общую сумму в $600 млн. Об этом сообщает МИД Украины в в субботу, 18 июля.

Читай также: Квартиры, земельные участки и катер: чем владеет новый глава НБУ Шевченко

Отмечается, что шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках военной помощи США по соответствующим американским программам. Остальные катера могут быть закуплены правительством Украины у США в рамках программы Международные военные продажи (FMS).

Этот важный шаг по усилению обороноспособности Украины на море свидетельствует о растущем доверии между Украиной и США, – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності @UA_NAVY, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному і Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які надалі міцно підтримують Україну! 1/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2020

Читай также: На десантном корабле ВМС США третий день не могут потушить пожар

Патрульные катера класса Mark VI – это скоростные суда, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры. Катер может развивать скорость до более 35 морских узлов (63 км/ч). Катера будут оснащены современным оборудованием, в частности, орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.Он добавил, что катера помогут ВМС Украины противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях.

Как сообщалось, что украинские военные получат возможность установить на катерах Mark VI ракетные комплексы малой дальности для уничтожения кораблей противника.

Напомним, ранее мы писали, что флот Украины первым в мире получит катера Mark VI.

