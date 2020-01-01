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В Одесской области фура влетела в Газель, есть жертвы

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Водитель фуры МАN пытался совершить обгон и столкнулся с Газелью, которая поворачивала в сторону Овидиополя.
Авария произошла возле села Маяки Беляевского района
Авария произошла возле села Маяки Беляевского района
Нацполиция Украины

Утром в субботу на трассе Одесса-Рени произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и еще два пострадали. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области 18 июля.

Указано, что авария с участием фуры МАN и грузовика Газель произошла возле села Маяки Беляевского района.

По предварительным данным, водитель МАN пытался совершить обгон и столкнулся с Газелью, которая поворачивала в сторону Овидиополя. В результате аварии 30-летний водитель Газели и его пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу. Водитель и пассажир МАN погибли на месте.

Решается вопрос о внесении этого инцидента в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области фура влетела в Газель, есть жертвы

Напомним, сегодня утром в Одесской области при столкновении двух легковушек в Измаильском районе погибли шесть человек, включая двухлетнего ребенка. Еще три человека пострадали.

Накануне сообщалось, что в России сгорел автобус из Донецка, столкнувшийся с Газелью в Липецкой области. В результате ДТП пострадали пять человек.

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Теги: ДТП, авария, грузовик, фура, Одесская область, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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