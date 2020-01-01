В "скорой помощи" Бердянска вспышка коронавируса

Бригада оказывала помощь пациенту, у которого потом подтвердился коронавирус. Сначала заразился один медик, а от него все остальные.

В городе Бердянск Запорожской области у восьми работников "скорой помощи" обнаружили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба областного центра экстренной медицинской помощи.

"На сегодня у 8 работников Бердянской подстанции СМП коронавирусная болезнь, которая подтверждена методом ПЦР. Бригада оказывала помощь больному, в дальнейшем выяснилось, что у него был коронавирус. Сначала заразился 1 работник, а от него все остальные", - говорится в сообщении.

О заражении стало известно по результатам плановых обследований медицинских работников подстанции.

"На данный момент заболевание у большинства работников проходит без симптомов. Все работники на больничном", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после получения положительных результатов были приняты все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции среди других работников.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 847 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлят еще минимум на месяц. При этом условия карантина предлагается изменить.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet