На Донбассе обстреляли участок разведения сил

С начала суток украинские военные зафиксировали четыре обстрела со стороны сепаратистов. В том числе обстреляли участок разведения сил в районе Богдановки.

На Донбассе четыре обстрела за день facebook.com/MinistryofDefence.UA

Сепаратисты на Донбассе в субботу, 18 июля, из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил в районе Богдановки. В целом украинская сторона зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня со стороны противника. Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил.

Отмечается, что сегодня под вражеские обстрелы попадали защитники Старогнатовки, Водяного и Хутора Вольного. Незаконные вооруженные формирования применяли против украинских военных противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На участках разведения сил вблизи Золотого и Станицы Луганской сепаратисты придерживались режима "тишина". Богдановку противник обстреливал с Петровского.

Потери среди подразделений Объединенных сил с начала суток не зафиксированы.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 18 обстрелов, потерь не было.

Также сообщалось, что сепаратисты передали ВСУ неидентифицированное тело погибшего.

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