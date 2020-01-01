На Донбассе обстреляли участок разведения сил
Сепаратисты на Донбассе в субботу, 18 июля, из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил в районе Богдановки. В целом украинская сторона зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня со стороны противника. Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил.
Отмечается, что сегодня под вражеские обстрелы попадали защитники Старогнатовки, Водяного и Хутора Вольного. Незаконные вооруженные формирования применяли против украинских военных противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На участках разведения сил вблизи Золотого и Станицы Луганской сепаратисты придерживались режима "тишина". Богдановку противник обстреливал с Петровского.
Потери среди подразделений Объединенных сил с начала суток не зафиксированы.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 18 обстрелов, потерь не было.
Также сообщалось, что сепаратисты передали ВСУ неидентифицированное тело погибшего.
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