В мэрии Одессы рассказали детали подъема танкера Delfi
На одесском пляже продолжаются подготовительные работы по подъему танкера Delfi. Их проводят спасатели и водолазы городской водолазной службы. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает РБК-Украина.
Городской голова отметил, что основная задача - поставить судно на киль для дальнейшей буксировки.
По состоянию на 15.00 работы были приостановлены подрядчиком, так как не выдержал трос одного из буксиров.
В работах задействованы несколько единиц техники и 12 специалистов профильных городских служб.
"С самого начала мы обеспечивали постоянный мониторинг вокруг этого танкера. И чем раньше была бы реакция со стороны ответственных лиц, тем проще была б организация процесса эвакуации судна", - сказал Труханов.
По его словам, мэрия сделала все для того, чтобы обезопасить одесситов и гостей города от последствий простоя судна.
"И сегодня мы, как никто заинтересованы в том, чтобы это судно покинуло одесский берег и силами наших специалистов помогаем проводить все необходимые работы", - подчеркнул Труханов.
Cмотрите фотогалерею: В мэрии Одессы рассказали детали подъема танкера Delfi
Как сообщалось, танкер Delfi потерпел крушение у побережья Одессы 22 ноября 2019 года в районе одного из городских пляжей. С первых дней происшествия городская мэрия обеспечила все меры безопасности, в том числе, экологической. Также во время крушения танкера одесские водолазы спасли троих членов экипажа.
Сегодня утром сообщалось о начале подготовительных работ по подъему танкера.
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