В мэрии Одессы рассказали детали подъема танкера Delfi

На месте работают спасатели и водолазы. Днем работы временно приостановили из-за обрыва троса буксира.

На одесском пляже продолжаются подготовительные работы по подъему танкера Delfi. Их проводят спасатели и водолазы городской водолазной службы. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает РБК-Украина.

Городской голова отметил, что основная задача - поставить судно на киль для дальнейшей буксировки.

По состоянию на 15.00 работы были приостановлены подрядчиком, так как не выдержал трос одного из буксиров.

В работах задействованы несколько единиц техники и 12 специалистов профильных городских служб.

"С самого начала мы обеспечивали постоянный мониторинг вокруг этого танкера. И чем раньше была бы реакция со стороны ответственных лиц, тем проще была б организация процесса эвакуации судна", - сказал Труханов.

По его словам, мэрия сделала все для того, чтобы обезопасить одесситов и гостей города от последствий простоя судна.

"И сегодня мы, как никто заинтересованы в том, чтобы это судно покинуло одесский берег и силами наших специалистов помогаем проводить все необходимые работы", - подчеркнул Труханов.

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Как сообщалось, танкер Delfi потерпел крушение у побережья Одессы 22 ноября 2019 года в районе одного из городских пляжей. С первых дней происшествия городская мэрия обеспечила все меры безопасности, в том числе, экологической. Также во время крушения танкера одесские водолазы спасли троих членов экипажа.

Сегодня утром сообщалось о начале подготовительных работ по подъему танкера.

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