На поле под Коломыей жестко сел самолет

На борту легкомоторного самолета находился только пилот, он не пострадал, сообщили спасатели.

Возле города Коломыя Ивано-Франковской области вечером в субботу, 18 июля, совершил аварийную посадку легкомоторный самолет, сообщает пресс-служба ГСЧС

Отмечается, что самолет приземлился на поле. На борту находился только пилот, он не пострадал.

"Жертв и пострадавших нет. На борту находилась одно лицо (пилот)", - говорится в сообщении.

От ДСНС привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

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Напомним, накануне в Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет. Авария произошла на кукурузном поле.

А на прошлой неделе в Германии два человека погибли при падении самолета. Сверхлегкий самолет потерпел крушение в лесистой местности близ города Райнштеттен.

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