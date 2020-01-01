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На поле под Коломыей жестко сел самолет

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На борту легкомоторного самолета находился только пилот, он не пострадал, сообщили спасатели.
Самолет получил серьезные повреждения
Самолет получил серьезные повреждения
dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi

Возле города Коломыя Ивано-Франковской области вечером в субботу, 18 июля, совершил аварийную посадку легкомоторный самолет, сообщает пресс-служба ГСЧС

Отмечается, что самолет приземлился на поле. На борту находился только пилот, он не пострадал.

"Жертв и пострадавших нет. На борту находилась одно лицо (пилот)", - говорится в сообщении.

От ДСНС привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

 

Напомним, накануне в Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет. Авария произошла на кукурузном поле.

А на прошлой неделе в Германии два человека погибли при падении самолета. Сверхлегкий самолет потерпел крушение в лесистой местности близ города Райнштеттен.

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Теги: самолет, Прикарпатье, авария, ГСЧС, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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