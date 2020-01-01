Глава Верховного суда рассказала о давлении на судей

Верховный суд отправил в Высший совет правосудия более 20 обращений относительно давления и вмешательства в работу.

Председатель Верховного суда Украины Валентина Данишевская заявила, что судьи Верховного суда подвергаются давлению во время рассмотрения дел, как и судьи других украинских судов. Об этом она рассказала в интервью Интерфакс-Украина, которое было опубликовано в субботу, 18 июля.

По ее словам, Верховный суд отправил в Высший совет правосудия более 20 обращений относительно давления и вмешательства в работу.

Данишевская отметила, что из 22 обращений, которые направили в ВСП, рассмотрели лишь часть. Также она добавила, что давление на судей во время рассмотрения дела о вкладах Суркисов в ПриватБанк, не единственный подобный случай.

"Но единственный случай, когда это касалось и меня тоже", - добавила председатель ВС.

Однако, Данишевская отказалась рассказать, какое именно давление оказывают на судей ВС, сославшись на то, что не знакома с их заявлениями.

"Думаю, это зависит не только от действий тех лиц, которые пытались повлиять, но и от субъективного восприятия событий судьями", - добавила она.

Напомним, в апреле этого года Верховный суд отложил рассмотрение дела Суркисов против "Приватбанка" из-за давления на судей со стороны средств массовой информации. Судьи планировали обратиться в Офис генерального прокурора и ВСП с заявлением о давлении на суд.

Позже в Верховном суде объяснили заявление о давлении по делу ПриватБанка.

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