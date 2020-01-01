Под Киевом произошло ДТП с участием "скорой"

Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и кареты "скорой помощи".

На варшавской трассе в Киевской области вечером в субботу, 18 июля, произошло ДТП с участием машины "скорой помощи", в котором пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба областной патрульной полиции в Facebook.

"Сегодня около 17:00 патрульные получили вызов о ДТП с травмированными в г.Буча. Инспекторы увидели изуродованные два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. В результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, в апреле в Харькове "скорая" попала в ДТП, в результате чего три человека погибли.

А в Виннице в результате столкновения "скорая помощь" столкнулась с отбойником дороги и перевернулась на крышу другого автомобиля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet